إصابات «كورونا» في الصين عند أدنى مستوى منذ شهر بتسجيلها 30 حالة فقط

المصدر: بكين - وام

أظهرت البيانات الرسمية اليوم الثلاثاء أن الصين سجلت أقل عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ شهر.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة - في بيان لها - إنه تم تسجيل 30 إصابة في البر الرئيس أمس الإثنين، وهو أقل عدد إصابات منذ تسجيل 24 إصابة في الثاني من شهر يناير الماضي.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيس 89594 حالة.. بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4636 وفاة.

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