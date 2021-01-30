الاتحاد الأوروبي يعترف بالخطأ في تفعيل بند خروج بريطانيا من الاتحاد

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن الاتحاد الأوروبي أدرك أنه ارتكب خطأ بمحاولة قصيرة الأمد لتقييد بعض صادرات لقاحات «كوفيد-19» استنادا إلى بند للطوارئ متعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد.

وفي غضون ساعات يوم الجمعة، تراجع الاتحاد الأوروبي عن استخدام البند السادس عشر لتقييد صادرات لقاحات «كوفيد-19» عبر الحدود الأيرلندية إلى بريطانيا، بعد أن أحدث هذا الإجراء موجات من الصدمة بأنحاء أيرلندا الشمالية وفي لندن ودبلن.

وقال جوف لشبكة سكاي نيوز «لقد أدركوا أنهم ارتكبوا خطأ وأعتقد أنه يمكننا الآن التركيز على التأكد من أن برنامج اللقاحات لدينا ناجح»، مضيفا أنه تحدث إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش واتفق كلاهما على الحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات.

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