اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في تونس

المصدر: تونس - رويترز

شارك مئات التونسيين في مسيرات في العاصمة التونسية اليوم السبت للاحتجاج على انتهاكات الشرطة، فيما تصدى مئات من رجال الشرطة للمتظاهرين مما أدى إلى وقوع مناوشات. ورشق بعض المحتجين رجال الشرطة بالزجاجات في حين ضرب رجال الأمن المتظاهرين بالعصي.

وتشهد تونس احتجاجات يومية تقريبا منذ منتصف يناير الجاري، ذكرى ثورة تونس التي أشعلت فتيل الانتفاضات في دول عربية عدة عام 2011.

ووسط اشتباكات متقطعة اعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص أثناء المظاهرات على مدى الأسبوعين الماضيين احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بـ"عدم المساواة المالية وتهميش المناطق الفقيرة وانتهاكات الشرطة".

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