البيت الأبيض: بايدن طلب من بوتين إطلاق سراح نافالني

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين اليوم الجمعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق سراح المعارض المسجون أليكسي نافالني في اتصال هاتفي جرى هذا الأسبوع.

وضغط بايدن على بوتين بشأن عدد من القضايا، من بينها التدخل المزعوم في انتخابات 2020، وسيادة أوكرانيا، والقرصنة الإلكترونية الهائل على شركة سولار ويند، ونافالني.

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