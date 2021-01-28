مقتل ما يسمى بـ«والي العراق» في تنظيم «داعش» أبو ياسر العيساوي

المصدر: بغداد - رويترز

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس إن قوات الأمن العراقية قتلت قياديا في تنظيم «داعش» يطلق على نفسه «نائب الخليفة ووالي العراق».

وأضاف الكاظمي على «تويتر» «شعب العراق.. إذا وعد أوفى. وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية».

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