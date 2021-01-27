عالمياً.. إصابات "كورونا" تتجاوز 100 مليون شخص

المصدر: عواصم - وام

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 100 مليون شخص اليوم "الأربعاء" وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر الإحصاء أن نحو 1.3 في المائة من سكان العالم مصابون الفيروس.. فيما توفي أكثر 2.1 مليون بسبب المرض.

وتشكل أشد البلدان تضررا من الجائحة، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا، أكثر من نصف الإصابات المسجلة لكنها تمثل 28 في المائة من سكان العالم، وفقا لتحليل رويترز.

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