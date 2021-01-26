تعرف إلى الموظف الذي يفوق أجره راتب الرئيس الأميركي

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "فوربس"

تقاضى خبير الأوبئة وكبير مستشاري البيت الأبيض لجائحة "كورونا"، الدكتور أنتوني فواوتشي، 417608 دولارات، في عام 2019، وفقا لبيانات الرواتب الفيدرالية.

ولم يجعله ذلك الطبيب الأعلى أجراً في الحكومة الفيدرالية، فحسب، بل جعله أيضاً، الأعلى راتباً من بين جميع الموظفين الفيدراليين الأربعة ملايين.

وفي الواقع، حصل فاوتشي على أكثر من راتب رئيس الولايات المتحدة السنوي، والمقدر بـ 400 ألف دولار.

وتم جمع بيانات الرواتب وفقاً لقانون حرية مشاركة المعلومات.

وشمل ذلك الموظفين الفيدراليين الذين تم تمويل رواتبهم من قبل دافعي الضرائب، فقط. لذلك، لم يتم تضمين جيفري لياش، الرئيس التنفيذي لهيئة وادي تينيسي- الذي يُدفع راتبه من إيرادات الشركة (المملوكة للحكومة الفيدرالية) والبالغ 2.5 مليون دولار.

وهذا هو المبلغ الذي سيحصل عليه فاوتشي، الذي يترأس، أيضاً، المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والمعهد الوطني للصحة؛ من راتبه من عام 2019 حتى عام 2024، إذا بقي في الخدمة حتى نهاية فترة الإدارة الحالية. وفي فترة عشر سنوات بين عامي 2010 و2019، حصل الطبيب الأميركي على 3.6 مليون دولار.

ومنذ عام 2014، زاد راتب فاوتشي من 335000 دولار سنوياً إلى 417608 دولاراً حالياً.

رواتب بعض كبار الموظفين الفيدراليين في 2019:

نائب الرئيس، مايك بنس: 235100 دولار

رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي: 223500 دولار

رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس: 270700 دولار

عضو مجلس النواب أو الشيوخ: 174000 دولار

جنرال من فئة أربع نجوم: 268000 دولار

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