الصين تسجل 172 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس، تسجيل 172 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وسط جهود متواصلة لاحتواء حالات تفشٍّ جديدة في شمال البلاد.

وذكرت إحصاءات لجنة الصحة الوطنية أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 80 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ، شمال شرق الصين، على طول حدود الصين مع روسيا.

كما تم الإبلاغ عن 10 حالات في مقاطعة غيلين القريبة، حيث تم ربط عدد من الحالات بهيلونغجيانغ.

كما أعلنت مقاطعة خبي، التي تحيط بالعاصمة بكين، عن 19 حالة جديدة.

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