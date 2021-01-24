زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب ستكون عادلة و بوتيرة سريعة

المصدر: واشنطن - رويترز

ذكر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر اليوم الأحد أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار مساءلته الثانية في المجلس ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبيا.

وقال الديمقراطي شومر في مؤتمر صحافي بنيويورك «ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا».

وأضاف أنه ينبغي ألا تستغرق وقتا أكثر من اللازم لأن «لدينا الكثير لنفعله غيرها».

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