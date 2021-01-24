السعودية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع إدارة بايدن

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أمس، إن المملكة متفائلة بأن علاقتها بإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستكون «ممتازة»، مضيفاً أنها ستواصل التفاوض مع واشنطن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

وعبر الوزير عن شعوره بالتفاؤل، في مقابلة مع قناة العربية، وقال إن علاقات تاريخية صلبة ربطت السعودية بالإدارات الأميركية المختلفة، مشيراً إلى أن الرياض ستواصل ذلك مع بايدن.

وأضاف: «تعاملنا، بشكل ممتاز، مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين».

وقال الأمير فيصل، في تصريحاته لـ«العربية»: التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات. وقال الوزير السعودي: «سنتشاور مع أميركا بخصوص الاتفاق مع إيران، ليكون ذا أساس قوي»، موضحاً أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع طهران يحوي نواقص.

وتابع: «يدنا ممدودة للسلام مع إيران، لكنها لا تلتزم باتفاقاتها»، مؤكداً أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف.

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