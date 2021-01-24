وفيات «كورونا» باليابان تتجاوز عتبة الـ5000

المصدر: طوكيو - وام

تجاوز إجمالي وفيات فيروس كورونا في اليابان عتبة الـ5000 حالة بزيادة 1000 ضحية خلال أسبوعين، في ارتفاع مستمر مثير للقلق.

وتم أمس الإبلاغ عن ست وفيات في جميع أنحاء البلاد، فيما بلغت وفيات الجمعة 108 حالات، منها 16 في محافظة أوساكا غرب اليابان و12 في محافظة هيوغو المجاورة لها، و11 حالة وفاة في محافظة سايتاما المجاورة لطوكيو، وفي محافظة تشيبا المحاذية أيضاً للعاصمة اليابانية عُثر على رجل في الستينات من عمره ميتاً أثناء علاجه في منزله.

وفي حصيلة الإصابات الجديدة تم تسجيل 5047 حالة بينها 1070 في طوكيو، وشكّل الأشخاص في العشرينات من العمر أكبر مجموعة من الحالات الجديدة في العاصمة حسب العمر.

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