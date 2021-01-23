«سيناريو قاتم».. وفاة كل 6 دقائق بـ«كورونا» في ساو باولو بالبرازيل

المصدر: ساو باولو - أ. ف. ب

أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية إغلاق الحانات والمطاعم طوال أيام الأسبوع بما في ذلك في العطل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يقتل شخصا واحدا كل ست دقائق.

وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ من الاثنين حتى السابع من فبراير في مدينة ساو باولو الكبرى ومعظم بلديات أغنى ولاية في البرازيل وتضم أكبر عدد من السكان.

وقال حاكم الولاية جواو دوريا إن «موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد تضرب العالم وآثارها ملموسة في البرازيل وولاية ساو باولو».

وأضاف أن «ارتفاع عدد الإصابات وعدد الذين يدخلون المستشفيات مقلق جدا».

من جهته، صرح منسق خلية مكافحة كورونا جواو غاباردو أن «هناك وفاة واحدة كل ست دقائق» بسبب «كوفيد-19» في ولاية ساو باولو.

وأضاف محذرا أن «سيناريو الأيام المقبلة ليس مطمئنا، بل بالعكس.إنه قاتم وخطَر نقص في أسرة العناية المركزة وارد إذا لم تتخذ ساو باولو إجراءات خلال وقت قصير».

وأكد جواو دوريا أنه لن يتراجع على الرغم من ضغوط الأوساط الاقتصادية والرئيس جايير بولسونارو الذي يعارض أي شكل من أشكال العزل أو إبطاء النشاط الاقتصادي.

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