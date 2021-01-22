اتفاق بين "الصحة العالمية" وفايزر-بايونتيك لتأمين 40 مليون جرعة لقاح لـ"كوفاكس"

المصدر: جنيف - أ ف ب

اعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف فايزر-بايونتيك، اليوم الجمعة، اتفاقا يتيح تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمنصة كوفاكس لصالح الدول الأكثر فقرا.

وقال رئيس فايزر البرت بورلا في مؤتمر صحافي مع منظمة الصحة العالمية إن جرعات اللقاح الفاعل بنسبة 95 في المئة ستباع "بسعر الكلفة" على ان تسلم خلال الربع الاول من هذا العام.

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