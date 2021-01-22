مقتل 12 من سكان مخيم الهول للاجئين بسورية

المصدر: جنيف - رويترز

قالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا في النصف الأول من يناير بمخيم الهول للاجئين الذي يديره الأكراد بشمال شرق سورية ويضم نازحين وأسر عناصر من تنظيم «داعش».

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه اليوم الجمعة «نناشد السلطات المسؤولة عن الأمن في هذا المخيم ضمان سلامة السكان وأيضا موظفي الإغاثة».

وأضاف في إفادة للأمم المتحدة في جنيف «كل عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر عندما يرتفع مستوى انعدام الأمن لما نراه الآن».

وأشار إلى أن المخيم الخاضع لسيطرة قوات كردية سورية يؤوي نحو 62 ألفا من دول مختلفة.

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