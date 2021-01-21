بايدن سيبقي على كريستوفر راي مديراً لـ«إف.بي.آي»

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مصدر أمني لرويترز إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم الإبقاء على كريستوفر راي في منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي».

وأضاف المصدر أن راي وافق على ذلك. وكان راي هدفا لانتقادات متكررة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بسبب رفضه دعم مزاعم متعلقة بتزوير التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وتسلم راي المنصب في الثاني من أغسطس 2017 على ألّا يبقى في المنصب لولاية تزيد عن عشر سنوات.

وكانت محطة (سي.إن.بي.سي) أول وسيلة إعلامية تذكر اعتزام بايدن الإبقاء على راي في منصبه.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن يثق في راي، إنها لم تتحدث بعد مع الرئيس الجديد عن الأمر.

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