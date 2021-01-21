بيلوسي: نسعى لتوضيح من مجلس الشيوخ بشأن الاستعداد لمحاكمة ترامب

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها ستتشاور خلال الأيام المقبلة مع النواب الديمقراطيين بشأن مدى استعداد مجلس الشيوخ لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار مساءلته لدوره في أعمال الشغب والعنف التي شهدها مبنى الكونغرس في السادس من يناير.

وأضافت بيلوسي للصحافيين «سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعدا للمحاكمة لمن كان رئيسا للولايات المتحدة لدوره في التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول».

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