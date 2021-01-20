الأمم المتحدة: غرق 43 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا

المصدر: جنيف - رويترز

ذكرت وكالتان بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن 43 مهاجرا على الأقل من غرب إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا لدى محاولتهم الوصول لأوروبا أمس الثلاثاء بعد انقلاب قاربهم وسط أمواج عالية في أول حادث من نوعه بالبحر المتوسط هذا العام.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في بيان مشترك إن خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية انتشلوا عشرة ناجين ونقلوهم للشاطئ.

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