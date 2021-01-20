اليوم تنصيب جو بايدن.. «جدول مزدحم» للرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

ساعات قليلة تفصل الأميركيين والعالم، عن حفل تنصيب جو بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانا بتوليه رسميا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات.

وستبدأ مراسم التنصيب الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت غرينتش) مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

وسيعمل أكثر من 25 ألفا من الحرس الوطني على تأمين مراسم التنصيب في واشنطن.

وكان مئات الآلاف من الأشخاص يشاركون عادة في تلك المراسم، لكن هذه المرة ستشارك مجموعة محدودة من الأشخاص فقط بسبب جائحة فيروس «كورونا» التي أودت بأرواح أكثر من 400 ألف أميركي.

كما تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.

وخلافا للتقاليد، لن يحضر ترامب أداء القسم من جانب بايدن والتجمع الذي يليه لجميع الرؤساء السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة. وسيحضر بدلا من ذلك نائب الرئيس مايك بنس.

وسيغادر ترامب البيت الأبيض مبكرا ويخطط لعقد مراسم بسيطة في قاعدة عسكرية مجاورة قبل أن يتوجه إلى فلوريدا، حيث يتوقع أن يقيم في منتجع مار آلاجو.

وفي غضون 5 ساعات فقط من مغادرة دونالد ترامب وعائلته، يجب أن يكون البيت الأبيض جاهزا لاستقبال جو بايدن وعائلته، وموظفيه.

وسيلقي بايدن خطاب التنصيب التقليدي، وهو خطاب رئيسي يمثل أول خطاب رسمي له للأمة كرئيس وينظر إليه على أنه فرصة رئيسة لتحديد ملامح ولايته.

وحسب الصحافي المختص بالسياسة الداخلية في شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية ساهل كابور، فإن مهام بايدن يوم التنصيب ستبدأ مبكرا.

ففي الساعة 8.45 صباحا بتوقيت واشنطن، من المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إيمهوف، الصلاة في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول، مع مجموعة من السياسيين والبرلمانيين.

وفي العاشرة والنصف، سيصل بايدن وهاريس إلى مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيؤدي الرئيس الجديد ونائبته اليمين الدستورية الساعة 11.15 بالتوقيت المحلي.

وفي تمام الساعة 12 ظهرا، سيعلن أن بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، وسيلقي كلمة بمثابة افتتاح لفترة رئاسته.

ويستأنف الرئيس برنامجه في المساء، فعلى الساعة 8.48 سيحضر مع السيدة الأولى جيل بايدن ونائبته وزوجها برنامج «الاحتفال بأميركا»، وسيتحدث الرئيس وزوجته مجددا.

وفي تمام الساعة 9.55 مساء، سيظهر الرئيس والسيدة الأولى في شرفة الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض.

وبهذه المراسم، تنتهي ولاية الرئيس «السابق» الجمهوري دونالد ترامب بعد أربع سنوات قضاها في البيت الأبيض، وتبدأ حقبة جديدة مع الديمقراطي بايدن الذي حقق الفوز في الانتخابات بفارق مريح.

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