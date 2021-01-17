هذه أول قرارات بايدن .. سيوقع عليها يوم التنصيب

المصدر: ويلمنغتون (ديلاوير) - رويترز

كشف كبير موظفي البيت الأبيض المقبل رون كلين، عن أول قرارات للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قال أنه سيوقع عليها مباشرة بعد تنصيبه يوم الأربعاء المقبل.

وقال كلين، في تصريحات صحافية، أن « بايدن سيتوج يوم التنصيب الحافل باستخدام سلطاته الجديدة في إجراء تغييرات في السياسات بمجموعة من القرارات التنفيذية أحدها يلغي حظرا على السفر من دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف كلين في مذكرة وزعت على الصحافيين يوم السبت إن بايدن سيكشف يوم الأربعاء عن «حوالي 12» أمرا تنفيذيا سبق أن وعد بإصدارها موضحا أنها تتعلق بالإسكان وقروض الطلبة والتغير المناخي والهجرة.

وكان بايدن أطلق في حملته الانتخابية وعودا بالرجوع عن سياسات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حتى قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن القرارات التي ستصدر يوم الأربعاء أيضا الانضمام من جديد إلى اتفاقات باريس الخاصة بالمناخ وتمديد مهلة لسداد القروض الدراسية الاتحادية ووقف عمليات الطرد من المساكن والحجز على العقارات الخاضعة للرهن العقاري وكذلك فرض وضع الكمامات عند السفر بين الولايات وفي المباني الاتحادية.

وسبق الإعلان عن هذه التدابير كلها.

وأغلب القرارات تمثل رجوعا عن سياسات اتبعها ترامب ولا تتطلب العرض على الكونغرس. غير أن بايدن سيكشف النقاب عن اقتراح يتعلق بالهجرة يتيح لملايين المهاجرين غير المسجلين إمكانية الحصول على الجنسية، وإن كان هذا الاقتراح يتطلب موافقة الكونغرس.

سيوقع على إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس الخاص بالمناخ، وإلغاء حظر السفر مع العديد من الدول الإسلامية».

وتابع: «بايدن سيصدر تعليمات تسمح بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك، وسيوقع على إلزامية ارتداء الكمامة في المؤسسات الفدرالية وعلى متن وسائل النقل بين الولايات».

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