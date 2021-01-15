هذا ما سيفعله ترامب صباح يوم تنصيب بايدن

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب في 20 من يناير، بعد أن كان يدرس مغادرة العاصمة في 19 من الشهر نفسه.

وقال المصدر إن ترامب، الذي أعلن بالفعل عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يستعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة.

وأضاف المصدر لرويترز أن ترامب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

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