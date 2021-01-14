تعيين مهاجر سوري وزيرا للنقل في الحكومة الكندية

عين رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، الكندى من أصل سورى، عمر الغبرا، وزيرا للنقل

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية تعيين الغبرة على رأسها، ورحبت به، ونشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ أن كان نائبا في البرلمان عن ميسيساغا.

وعقب تعيينه نشر الغبرا تغريدة قال فيها: "أتقدم بشكري لرئيس الوزراء جاستن ترودو بعد تعييني وزيرا للنقل في كندا"، وأضاف فى تغريدة أخرى: "لدينا برنامج طموح أمامنا، سنستمر في تطوير منظومة النقل التي يعرف العالم بأسره أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة".

لم يكن اختيار ترودو للغبرا في منصب وزير النقل عن عبث وخاصة في الوقت الذي تمر به البلاد كغيرها من دول العالم بحالة من "الأزمات" إثر وباء "كورونا"، بل اعتمد بذلك على نتاج سنوات عمله في البرلمان الكندي، وأيضا على سلوكه الشخصي، الذي أشادت به وسائل الإعلام الكندية في عدة تقارير، منذ تسلمه مقعده النيابي الأول في عام 2006.

الغبرا الذي وصل بعمر التاسعة عشرة إلى كندا، كان أول كندي من أصل سوري يصل إلى البرلمان الكندي، في عام 2006، ولم يقف نشاطه عند ذلك، بل أعيد انتخابه لمرة ثانية وثالثة في البرلمان، في عام 2015 وفي أكتوبر من عام 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news