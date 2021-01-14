كيم يتعهد بتعزيز الترسانة النووية لكوريا الشمالية

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، أمس، بتعزيز الترسانة النووية لبلاده، وذلك في خطاب ألقاه في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم قبل أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه.

وقال كيم أمام مؤتمر حزب العمال الحاكم «يجب أن نعزز بشكل إضافي قوة الردع النووية، مع بذل كل ما في وسعنا من أجل بناء أقوى جيش». وأكّد كيم خلال المؤتمر أنّ بلاده أكملت خططها لبناء غواصة تعمل بالدفع النووي، وتطوير قائمة طويلة من الأسلحة تشمل صواريخ مزوّدة برؤوس حربية تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأقماراً اصطناعية للاستطلاع العسكري.

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