"الصحة العالمية": كورونا المتحور انتشر في 50 بلداً

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا منتشرة الآن في 50 بلدا، فيما تم العثور على سلالة مماثلة تم تحديدها في جنوب إفريقيا في 20 بلدا.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ "نوعًا آخر مثيرًا للقلق لفيروس كورونا المستجدّ رصد في اليابان قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق".

وقالت المنظمة إنه منذ إبلاغها لأول مرة في 14 ديسمبر الماضي بالسلالة الجديدة، تم العثور على الفيروس المتحور الذي حددته بريطانيا في 50 دولة وإقليما ومنطقة، أما السلالة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وأبلغ عنها لأول مرة في 18 ديسمبر، فهي موجودة في 20 دولة وإقليما ومنطقة.

وذكر التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية أنه فيما يبدو أن السلالة الجديدة لا تتسبب بمرض أكثر خطورة.

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