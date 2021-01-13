المرصد السوري: القصف الإسرائيلي خلف 57 قتيلاً

المصدر: دمشق - د ب أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات التي شنتها إسرائيل الليلة الماضية على مناطق بشرق سورية أسفرت عن سقوط 57 قتيلاً معظمهم من فصائل موالية لإيران.

وقال المرصد في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الحصيلة تعد الأعلى على الإطلاق جراء القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه.

وأوضح المرصد أن إسرائيل استهدفت بأكثر من عشر ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بست ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.

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