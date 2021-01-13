أمريكا تنفذ أول حكم إعدام بحق امرأة منذ 70 عاماً

المصدر: واشنطن - رويترز

قال ممثل وسائل إعلام إن الحكومة الأميركية أعدمت صباح اليوم الأربعاء ليزا مونتجمري المدانة بالقتل، وهي المرأة الوحيد التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد أن أزاحت المحكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ.

ويمثل إعدام مونتجمري المرة الأولى التي تنفذ فيها الحكومة الأميركية حكماً بالإعدام بحق سجينة منذ عام 1953.

وشهدت محاكم اتحادية عديدة دفوعا بشأن ما إذا كان سيُسمح بإعدام مونتجمري (52 عاما) التي تقرر في البداية إعدامها بالحقن بجرعات مميتة من البنتوباربيتال، وهو عقار قوي من مجموعة الباربيتورات المهدئة، في غرفة الإعدام التابعة لوزارة العدل بسجنها في تير هوت بولاية إنديانا أمس الثلاثاء.

ووصفت كيلي هنري محامية مونتجمري الاعدام في تصريحات حادة بأنه "استعمال وحشي وغير قانوني وغير ضروري لسلطة استبدادية".

وأضافت هنري في بيان "لا أحد يمكن أن يجادل بصدق في الاعتلال العقلي الشديد للسيدة مونتجمري .. فقد تم تشخيص مرضها وتلقيها العلاج لأول مرة على أيدي أطباء مكتب السجون".

وأدينت مونتجمري في عام 2007 في ولاية ميزوري بخطف وخنق بوبي جو ستينيت التي كانت حبلى في الشهر الثامن. وأخرجت مونتجمري الجنين من رحم ستينيت لكنه نجا.

وإعدام مونتجمري هو الأول في ثلاثة إعدامات قررت وزارة العدل تنفيذها في الأسبوع الأخير من ولاية الرئيس دونالد ترامب، لكن الإعدامين الآخرين اللذين كانا مقررين يومي الخميس والجمعة تأجلا حتى يتعافى المتهمان من كوفيد-19.

وتوقف تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية طوال 17 عاما ولم يُعدم سوى ثلاثة رجال من قبل الحكومة الاتحادية منذ 1963 حتى استئناف الإعدامات العام الماضي في عهد ترامب الذي كان يصرح بدعمه لهذه العقوبة قبل وقت طويل من دخوله الساحة السياسية.

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