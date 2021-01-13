بنس يؤكد رفضه تفعيل التعديل 25 لعزل ترامب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عبر نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في رسالة وجهها لرئيس مجلس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقال بنس في رسالته "لن أستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس النواب في وقت حرج في حياة أمتنا".

وأشار نائب الرئيس إلى أن "تفعيل التعديل الـ25 لتنحية الرئيس ترامب ليس في مصلحة البلاد ولا الدستور"، ودعا الديمقراطيين إلى العمل معه "لخفض التوتر وتوحيد البلاد".

وأضاف بنس في رسالته بأن "تركيزنا في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي المروعة ينصب على ضمان انتقال منظم للسلطة".

وجاءت رسالة بنس تزامنا مع جلسة عقدها مجلس النواب للتصويت على تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور الأميركي، الذي يسمح لنائب الرئيس بعزل الرئيس الأميركي، إن تم الإقرار على أن الأخير لا يمكنه أداء مهامه.

ويسعى مجلس النواب إلى عزل الرئيس الأميركي، بعد اقتحام عدد من مؤيديه مبنى الكابيتول التابع للكونغرس، في العاصمة واشنطن، الأربعاء الماضي، تزامنا مع انعقاد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أعلن فيها فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news