قاضٍ يمنع إدارة ترامب من تعديل نظام اللجوء

المصدر: واشنطن - رويترز

منع قاضٍ اتحادي في ولاية كاليفورنيا إدارة الرئيس، دونالد ترامب، أول من أمس، من تنفيذ قرار جديد كان من شأنه أن يغير شكل نظام اللجوء الأميركي، ويضع قيوداً على الأحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن ملاذ في الولايات المتحدة. ويعد الأمر القضائي تقويضاً لمساعٍ تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة، لترسيخ سياساتها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة. وأصدر قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا، جيمس دوناتو، أمراً قضائياً سعت وراءه جماعتان للدفاع عن حقوق المهاجرين، لمنع تنفيذ القرار الذي أصدرته إدارة ترامب، في 11 ديسمبر، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غداً.

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