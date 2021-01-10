بومبيو يجتمع مع مرشح بايدن لـ «الخارجية»

المصدر: واشنطن - رويترز

التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أول من أمس، لتسهيل انتقال السلطة، بعد يومين من اقتحام أنصار الرئيس، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس.

وقال بومبيو على «تويتر» إنه التقى مع بلينكن: «لتسهيل انتقال منظم، ولضمان حماية المصالح الأميركية في الخارج»، ولم يتضح ما إذا كان الاجتماع شخصياً أو افتراضياً، ويأتي قبل أقل من أسبوعين من تنصيب بايدن.

وقال بومبيو: «كان اجتماعنا مثمراً للغاية، وسنواصل العمل سوياً نيابة عن أميركا طوال الفترة الانتقالية».

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