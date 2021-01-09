بيلوسي تصف ترامب بـ"المختل" وتطالب بمحاكمته

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إنه لابد أن يواجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عواقب جنائية بسبب الاضطرابات الأخيرة في مبنى الكابيتول، ووصفته بأنه "مختل وخطير على الولايات المتحدة".

وقالت بيلوسي فى مقابلة مع شبكة (سي بي إس) تم نشر مقتطفات منها بصورة مسبقة اليوم السبت قبل بثها غدا الأحد: "للأسف، الشخص الذي يدير الفرع التنفيذي هو رئيس مختل ومضطرب وخطير على الولايات المتحدة".

وتابعت: "ما زل أمامنا بضعة أيام فقط حتى نتمكن من حماية أنفسنا منه. لكنه فعل شيئا خطيرا للغاية بحيث يجب أن تكون هناك محاكمة ضده".

ودعت بيلوسي ترامب إلى الاستقالة فورا وهددت بإطلاق عملية أخرى لعزله.

وكان المئات من مثيري الشغب المؤيدين لترامب قد اقتحموا مبنى الكابيتول، رمز الديمقراطية الأميركية ومقر المجلس التشريعي يوم الأربعاء الماضي، وجرى إطلاق أعيرة نارية كما قتل خمسة أشخاص بينهم شرطي.

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