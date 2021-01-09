بكين تحذر واشنطن من دفع «ثمن باهظ» إذا زارت سفيرتها تايوان

المصدر: نيويورك ■أ.ف.ب

توعّدت الصين، أول من أمس، الولايات المتّحدة بجعلها تدفع «ثمناً باهظاً»، إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتّحدة، كيلي كرافت، إلى تايوان في الأيّام المقبلة، كما كانت أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة. وقال بيان صادر عن البعثة الصينيّة لدى الأمم المتّحدة إنّ «الولايات المتّحدة ستدفع باهظاً ثمن تحركها الخاطئ» هذا، مضيفاً أن «الصين تحضّ الولايات المتّحدة على وقف استفزازاتها المجنونة، والتوقّف عن وضع صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينيّة - الأميركيّة، والتعاون بين البلدين في الأمم المتّحدة». وأشار بيان البعثة الصينيّة إلى أنّ بكين «تُعارض بشدّة» هذه الزيارة.

وتُطالب واشنطن بـ«التوقّف عن المضيّ قدماً في المسار الخطأ»، مشدّداً على أنّ الصين واحدة، وتايوان ليست سوى مقاطعة منها.

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