بايدن يركز على تسلم السلطة ويترك للكونغرس ما يراه مناسبا في مساءلة الرئيس

المصدر: واشنطن - رويترز

قال متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه يركز على الاستعداد لتسلم السلطة ويترك للكونغرس ومايك بنس نائب الرئيس الحالي وحكومة دونالد ترامب «التصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا» في مسألة مساءلة الرئيس والتعديل 25 بالدستور.

وأدلى المتحدث آندرو بيتس بهذا التصريح ردا على سؤال من رويترز عن دعوات مساءلة ترامب وعزله على الفور بعد أن هاجم أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) يوم الأربعاء.

وقال بيتس «الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس يركزان على واجبهما وهو الاستعداد لتسلم السلطة في العشرين من الشهر الجاري، وسيتركان بنس نائب الرئيس والحكومة والكونغرس للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا».

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