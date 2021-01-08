الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية لحالات الوفاة اليومية بـ«كورونا»

المصدر: واشنطن - وام

سجلت الولايات المتحدة الأميركية أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية في حصيلة قياسية لحالات الوفاة اليومية.

وكشف «مشروع تعقب كوفيد» الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة يوميا عن وفاة 4033 شخصا بسبب الفيروس فيما تم تسجيل أكثر من 266 ألف حالة إصابة جديدة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية أن إجمالي حالات الوفاة في الولايات المتحدة بلغ ما مجموعه 365 ألف حالة وإجمالي الإصابات أكثر من 21.6 مليون شخص.



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