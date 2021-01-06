ترامب يخطب في حشد أمام البيت الأبيض: لن نستسلم مطلقاً ولن نعترف أبداً بالهزيمة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لحشد من أنصاره إنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدا بالهزيمة أمام جو بايدن معيدا التأكيد مرة أخرى دون سند على أن الانتخابات شهدت تزويرا واسع النطاق.

وأضاف ترامب خلال تجمع ممول من حملته الانتخابية في متنزه قرب البيت الأبيض "لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة" وقال دون تقديم أدلة إن "مئات الآلاف" حاضرون. وتابع قائلا "سنوقف السرقة".

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