البرازيل تسجل أكثر من 56 ألف إصابة و1171 وفاة جديدة بـ " كورونا"

المصدر: برازيليا - وام

سجلت البرازيل 56 ألفا و648 إصابة و1171 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن إجمالي عدد الإصابات حتى الآن بلغ سبعة ملايين و 810 آلاف و400 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 197 ألفا و732، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند .

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