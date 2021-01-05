"اتركوا السلاح في المنزل".. شرطة واشنطن تحذر المتظاهرين

المصدر: واشنطن - رويترز

حذر مسؤولو الأمن في العاصمة الأميركية، واشنطن، أمس الاثنين، المتظاهرين الذين يخططون للخروج في احتجاجات واسعة هذا الأسبوع.

ويعقد مؤيدو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الخروج في شوارع العاصمة للاعتراض على تصديق نتائج الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

ومن المخطط أن يصادق مجلس الشيوخ، غداً الأربعاء، على الأصوات التي أكدت فوز ببايدن.

وقال مدير الشرطة في المدينة، روبرت كونتي في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين: "لقد وصلتنا بعض المعلومات بأن هناك أفرادا يرغبون بجلب أسلحتهم إلى مدينتنا، وهذا أمر غير مسموح"، مشددا على أن قوات الأمن ستعتقل أي شخص قد يخالف هذه القاعدة أو أي من يحاول إثارة العنف.

ويتوزع أكثر من 300 عنصر لدعم حكومة المدينة، وسيتم توفير خدمات الإسعاف ومكافحة النيران، وفقا لما ذكره الحرس الوطني في بيان، الاثنين، وستنضم هذه القوات لشرطة العاصمة وقوات الخدمات السرية الخاصة بالبيت الأبيض، وفقا لكونتي.

وتملك العاصمة قوانين صارمة بشأن حمل الأسلحة علنا أو حيازة سلاح دون رخصة، ويأتي التحذير وسط توقعات بأن يأتي المشاركون في المظاهرات من ولايات تسمح بحمل الأسلحة علناً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news