ترامب يطلب من مسؤول انتخابي «إيجاد» أصوات له لقلب خسارته

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

طلب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت الماضي، خلال محادثة هاتفيّة مع مسؤول كبير أن «يجد» له بطاقات الاقتراع اللازمة من أجل أن يتمكّن من قلب هزيمته في الانتخابات بولاية جورجيا، في خطوة أثارت ضجّة سياسيّة في واشنطن وتنبئ بأسبوع صاخب. يأتي ذلك في وقت تولّى الكونغرس الأميركي الجديد مهامه في واشنطن أول من أمس، وسط أجواء مشحونة في ظل ترقب حسم هوية الأغلبية في مجلس الشيوخ، وجلسة يُتوقع أن تكون حافلة غداً، على جدول أعمالها المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

كما أعيد انتخاب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي رئيسةً لمجلس النواب، بأغلبية ضئيلة خلال الجلسة الأولى للكونغرس التي أظهرت انقسامات عميقة.

وترامب لايزال يرفض الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر، وحاول أن يُقنع الجمهوريّ براد رافنسبرغر، المسؤول عن الانتخابات في ولاية جورجيا، بأن «يجد» له بطاقات الاقتراع اللازمة من أجل أن يتمكّن من قلب هزيمته في الولاية، مستخدماً الضغط والإطراء، وذلك خلال محادثة هاتفيّة طويلة نشرت فحواها صحيفة واشنطن بوست أول من أمس.

وبحسب تسجيل للمكالمة تمّ من دون علمه، قال ترامب لرافنسبرغر «لا ضير من القول إنّكَ أعَدتَ إحصاء» الأصوات.

وأضاف ترامب «كلّ ما أريده، هو إيجاد 11 ألفاً و780 صوتاً، لأنّنا فزنا بهذه الولاية»، في حين أنّ فوز بايدن في جورجيا بفارق نحو 12 ألف صوت كان قد تمّ تأكيده.

ترامب: كلّ ما أريده هو إيجاد 11 ألفاً و780 صوتاً.

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