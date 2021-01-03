5 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين السورية

المصدر: دمشق - وكالات

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، أمس.

وقال المصدر الطبي في مدينة الحسكة، إن طفلين وامرأتين ورجلاً لقوا حتفهم جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق الخضار بمدينة رأس العين.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل من المصابين في حالة حرجة.

على الصعيد نفسه، أفاد مصدر في مدينة الحسكة بأن مطلوباً للقوات الأمنية ألقى قنبلة خلال ملاحقته من قبل القوات الأمنية السورية في إحدى أسواق المدينة، ما أدى إلى إصابة 19 شخصاً.

وشهدت مدينة رأس العين وريفها تفجير أكثر من 15 سيارة ودرّاجة نارية مفخخة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية على المنطقة منذ بداية أكتوبر 2019.

من جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس، تصريحات السفارة الأميركية في دمشق بشأن رفع العقوبات على سورية، محملة إياها مسؤولية معاناة السوريين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله: «ليس غريباً ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأميركية في دمشق من أكاذيب، وذلك رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سورية واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون».

وتابع المصدر: «آن الأوان للإدارة الأميركية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين من خلال فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي تحرم السوريين توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة».

وكانت السفارة الأميركية في دمشق أعلنت منذ يومين على «تويتر» عن مواصلة فرض العقوبات على الحكومة السورية إلى أن يتمّ التوصل لحل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

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