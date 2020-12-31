المصدر: باريس - د.ب.أ

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن فرنسا تعتزم تشديد حظر التجوال المسائي في المناطق التي ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويسري في جميع أنحاء فرنسا حظر تجوال من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً. ولا يتم السماح للأشخاص بمغادرة مكان إقامتهم إلا لسبب وجيه، مثل الانتقال إلى العمل أو المواعيد الطبية، ويحظر التنزه والتسوق وممارسة الرياضة. وقال فيران إنه في بداية يناير المقبل، سيتقدم حظر التجوال إلى الساعة 6 مساءً في المناطق الأكثر تضرراً.

وأضاف: «لقد كنا في الذروة لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تم تسجيل نحو 15 ألف إصابة جديدة كل يوم». وأشار إلى وجود اختلافات إقليمية كبيرة في البلاد، فشرق البلاد، على سبيل المثال، أكثر تأثراً من غربها».

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