إغلاق عدد من القرى الصينية بالكامل بسبب «كورونا»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت الصين، أمس، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 15 حالة محلية، و12 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، بحسب السلطات الصحية، وخضعت العاصمة بكين لوضع «طوارئ» استجابة لحالات الإصابة الجديدة، مع إغلاق بعض القرى بالكامل في منطقة شوني.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل ثماني حالات محلية جديدة في مقاطعة لياونينج بشمال شرق الصين، وسبع حالات في العاصمة بكين. وقبل الأسبوع الماضي لم تسجل العاصمة، التي يزيد عدد سكانها على 21 مليون نسمة، حالة إصابة محلية واحدة بفيروس كورونا على مدار 152 يوماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news