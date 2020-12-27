80 مليون إصابة بفيروس كورونا عالمياً

المصدر: باريس- أ ف ب

تخطى إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ ظهور الوباء وحتى اليوم الأحد أكثر من 80 مليون حالة إصابة مؤكدة في مختلف أنحاء العالم، فيما بلغت الوفيات 1.76 مليون وفاة، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى الأرقام الرسمية.

وأشارت الحصيلة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى ثمانون مليوناً و145 ألفا و185 إصابة بالفيروس، فيما بلغت الوفيات تحديداً مليون و756 ألفا و60 وفاة. وسجلت في المعدل 580 ألف إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي.

وأوروبا هي أكثر مناطق العالم تضررا من الفيروس بتجاوزها عتبة 25 مليون إصابة و546 ألف وفاة.

والدول التي سجلت أعلى أعداد من الإصابات هي الولايات المتحدة (18 مليونا و945 ألفا و149 إصابة و331 ألفا و916 وفاة) والهند (عشرة ملايين و169 ألفا و118 إصابة و147 ألفا و343 وفاة) والبرازيل (سبعة ملايين و465 ألفا و806 إصابات و190 ألفا و795 وفاة) وروسيا (ثلاثة ملايين وخمسون ألفا و248 إصابة و54778 وفاة) وفرنسا (مليونان و550 ألفا و864 إصابة و62573 وفاة).

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