بريطانيا تستعد لاستخدام لقاح "أكسفورد" في مكافحة كورونا

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة صنداي تليغراف أن بريطانيا ستطرح لقاح فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد اعتبارا من الرابع من يناير المقبل، وفق خطط يضعها الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه أو لقاح شركة فايزر لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

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