بيلوسي تضغط لتجاوز «فيتو» ترامب على «الإنفاق الدفاعي»

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أمس، إن المجلس سيصوت، يوم 28 ديسمبر، لتجاوز حق النقض (الفيتو)، الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب، لرفض مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.

وقالت بيلوسي، في بيان، إن حق النقض، الذي استخدمه ترامب، هو «عمل ينم عن استهتار شديد، وسيضر بجنودنا»، ويعرض الأمن القومي الأميركي للخطر. وقال ترامب، في بيان، إنه استخدم حق النقض ضد المشروع، أول من أمس، مشيراً إلى أن بنوده، بشأن إعادة تسمية المنشآت التي أطلق عليها أسماء جنرالات من الكونفيدرالية، ستمثل إهانة «لقدامى المحاربين، وتاريخ جيشنا».

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