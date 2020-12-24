حلّ «الكنيست» الإسرائيلي.. ودعوة إلى إجراء الانتخابات الرابعة خلال سنتين

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

تمّ حلّ الكنيست الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، ما استدعى الدعوة لإجراء انتخابات وطنية جديدة، بعد فشل أعضاء البرلمان في تمرير الموازنة العامة.

وكان أمام المسؤولين الإسرائيليين منتصف الليلة قبل الماضية لتمرير الموازنة، وتجنب إجراء انتخابات جديدة ستكون الرابعة في قرابة عامين، لكنّ حلّاً وسطاً وُوجِه بالرفض، وهو ما أدى إلى حل الكنيست.

ولم يكن الخلاف بين الحكومة والمعارضة، بل بين الشركاء في حكومة «الوحدة والطوارئ» التي شكّلها في الربيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه الانتخابي السابق الوسطي بيني غانتس.

وتسير حكومة الائتلاف هذه، الأشبه بزواج مفكك ببطء منذ أسابيع على طريق الانهيار، وبموجب اتفاق تشكيلها، كان أمامها حتى منتصف ليل الثلاثاء/‏‏الأربعاء للموافقة على ميزانية 2020.

واتهم غانتس الجنرال السابق في الجيش، نتنياهو برفض الموافقة على الميزانية لأسباب سياسية شخصية.

وينص اتفاق الائتلاف لمدة ثلاث سنوات بينهما على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لـ18 شهراً، ويتولى غانتس رئيس الوزراء البديل حالياً المنصب في نوفمبر 2021.

وأصر غانتس على أنه يجب على التحالف أن يقر ميزانية لمدة عامين، بما في ذلك 2021، بحجة أن إسرائيل تحتاج إلى الاستقرار بعد أسوأ أزمة سياسية في تاريخها وتدمير اقتصادها بسبب وباء «كوفيد-19».

ورفض نتنياهو المصادقة على ميزانية 2021. وقال معارضوه إنه تكتيك سياسي مكشوف لإبقاء التحالف بحالة غير مستقرة، ما يسهل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر إلى تسليم السلطة إلى غانتس.

• نتنياهو رفض المصادقة على ميزانية 2021.

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