الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سورية

المصدر: واشنطن - رويترز

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة مرتبطة بسورية، استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.

تأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سورية هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.

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