قرقاش: المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".

وأضاف: "أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

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