"الصحة العالمية": السلالة الجديدة لكورونا "ليست خارج السيطرة"

المصدر: جنيف - أ ف ب

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ان السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة"، داعية الى تطبيق الاجراءات الصحية التي اثبتت فاعليتها.

وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحافي "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز الى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

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