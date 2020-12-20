سلالة كورونا الجديدة.. بريطانيا تسجل أعلى إصابات منذ ظهور الوباء

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أظهرت بيانات رسمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا زادت 35 ألفاً و928 حالة، اليوم الأحد، وهو أعلى معدل ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في المملكة المتحدة.

وسجلت بريطانية أيضاً 326 وفاة وهي أقل من حصيلة أمس السبت الذي سجلت فيه 534 وفاة.

وشددت الحكومة البريطانية من القيود المفروضة في العاصمة لندن وجنوب شرق بريطانيا، سعيا منها للحد من انتشار سلالة جديدة من الفيروس مختلفة وسريعة الانتشار.

صعوبة السيطرة على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قد قال اليوم الأحد، إن القيود الجديدة الأشد صرامة التي فُرضت في لندن وجنوب شرق إنجلترا قد تستمر لبعض الوقت، مؤكداً أنه من الصعب جدا السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في البلاد.

وعندما سُأل في مقابلة مع سكاي نيوز عما إذا كان ينبغي لمن يعيشون تحت قيود المستوى الرابع الصارمة أن يتوقعوا استمرارها لبعض الوقت، قال هانكوك: "نحتاج حقا للسيطرة على الوضع... أمامنا طريق طويل للتعامل مع الأمر، وبالأساس علينا توزيع اللقاح لإبقاء الناس في أمان".

وأضاف "نظرا لسرعة انتشار هذه السلالة الجديدة، سيكون من الصعب جدا الإبقاء عليها تحت السيطرة حتى نوزع اللقاح".

ودعت منظمة الصحية العالمية أعضاءها في أوروبا إلى "تعزيز قيودهم" على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تنتشر في المملكة المتحدة، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الفرع الأوروبي للمنظمة تأكيده أن هناك مؤشرات أولية تفيد بأن عدوى السلالة قد تكون أكبر، فضلاً عن أنها قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص، وفي ذات الوقت أكدت المنظمة أنه لا دليل على تبدل في خطورة المرض، رغم أن هذا الموضوع لا يزال موضع أبحاث.

وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضع حالات إصابة بالسلالة الجديدة، بينها تسع في الدنمارك وحالة في كل من هولندا وأستراليا، وفق منظمة الصحة العالمية التي أوصت أعضاءها بتوسيع قدراتهم على تحديد ماهية سلالة الفيروس قبل الحصول على مزيد من المعلومات عن أخطارها.

وقررت دول أوروبية عدة، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الآتية من المملكة المتحدة بعد اكتشاف هذه السلالة الجديدة.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة، إن المنظمة ستدلي بمزيد من المعلومات حين يكون لديها رؤية أكثر وضوحا عن صفات هذه السلالة.

وتابع: "في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية".

وإضافة إلى الدول التي رصدت على أراضيها السلالة التي مصدرها المملكة المتحدة، أبلغت دول عدة أخرى منظمة الصحة العالمية بوجود سلالات أخرى تتضمن بعض التغييرات الجينية للسلالة البريطانية"، وخصوصا طفرة تعرف باسم "ان501واي".

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