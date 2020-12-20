حالة ماكرون الصحية «مستقرة»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أكد قصر الإليزيه في بيان، أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت الخميس الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استقرت أمس، مقارنة مع أول من أمس، وأن نتائج فحوصه جاءت مطمئنة.

وأضاف البيان الموقع من جانب كبير أطباء رئاسة الجمهورية الفرنسية، الطبيب جان-كريستوف بيروشون، أن ماكرون، الموجود بالحجر في مقر إقامته في لا لانترن في فرساي قرب باريس، لايزال يظهر عوارض مرض «كوفيد-19» نفسها (تعب، سعال، ألم في العضلات)، والتي لا تمنعه من ممارسة مهامه.

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