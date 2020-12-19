بريطانيا: سلالة "كورونا" الجديدة تنتشر بوتيرة أسرع

المصدر: لندن - رويترز

قال كبير استشاريي الأطباء في إنجلترا، كريس ويتي، اليوم السبت، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي اكتشفت في بريطانيا تنتشر بوتيرة أسرع، وإنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.

وأضاف ويتي في بيان: "كما أُعلن يوم الاثنين الماضي، اكتشفت المملكة المتحدة نوعا جديدا من فيروس كوفيد-19".

وتابع: "نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة، فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر".

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع كبار وزرائه اليوم لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 يزداد انتشارها في أنحاء بريطانيا.

وأكدت الحكومة البريطانية، مؤخراً، إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد19 في لندن ومناطق أخرى من البلاد.

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