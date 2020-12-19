ترخيص لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا في سويسرا

المصدر: جنيف - أ ف ب

سمحت سويسرا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) الذي طوّره مختبرا "فايزر-بيونتك"، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة للصحة الوطنية "سويسميديك"، اليوم السبت.

وقالت الهيئة في بيان: "بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح فايزر/بيونتك المضاد لكوفيد-19 آمن وأن فوائده تفوق المخاطر".

وهذا أول لقاح مضاد لكورونا المستجدّ يتم ترخيصه في سويسرا.

وقال مدير "سويسميديك" رايموند بروهين إن "سلامة المرضى هي شرط أساسي خصوصاً في ما يتعلق بترخيص اللقاحات". وأضاف: "تمكنا من التوصل إلى قرار سريع، مع ضمان احترام الشروط الثلاثة الأساسية وهي السلامة والفعالية والجودة".

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